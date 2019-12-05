Наглого рецидивиста, вытащившего кошелек у бабушки прямо в очереди, поймал свидетель

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-05T08:09:29+03:00

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В Красноярске очевидец скрутил дерзкого вора-серийника, который украл кошелек у 78-летней женщины прямо в очереди, у всех на глазах. Об этом случае рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии. В среду, 5 декабря, из почтового отделения на Красрабе поступил сигнал тревоги. На место были отправлены бойцы вневедомственной охраны Росгвардии.

Как оказалось, произошло ЧП. Мужчина, стоящий в очереди за бабушкой, вытащил из ее сумки кошелек и попытался скрыться. Но ему это не удалось, свидетелем случившегося стал 32-летний местный житель. Он не растерялся: догнал вора и удерживал до приезда росгвардейцев.

- В кошельке было 5 тысяч рублей, а также банковские карты, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.

Казалось бы, не такие большие деньги. Но для пожилого человека – сумма солидная. Позже выяснилось: очевидец поймал вора-рецидивиста. У 36-летнего подозреваемого не одна судимость, его разыскивали за такое же преступление.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальный срок – 2 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU