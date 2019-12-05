Новый руководитель ФСБ назначен в Красноярском крае
В управлении федеральной службы безопасности по Красноярскому краю – новый руководитель. На эту должность указом президента от 18 ноября назначен генерал-майор Андрей Виговский.
До этого Андрей Анатольевич был главой УФСБ России по Сахалинской области. Он стал тем, кто задержал губернатора области Александра Хорошавина, практически в начале своей работы.
Напомним, прежний начальник УФСБ России по Красноярскому краю Александр Калашников два месяца назад перешел на службу в ФСИН России, где занял должность директора.
СПРАВКА «КП»
Андрей Анатольевич Виговский родился в 1971 году в Приморье. Работает в органах безопасности с 1995 года. До этого проходил службу на оперативных и руководящих должностях в территориальных органах безопасности. Был главой УФСБ России по Сахалинской области в течение пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU