2019-12-05T08:15:34+03:00
Общество

Новый руководитель ФСБ назначен в Красноярском крае

Им стал Андрей Виговский
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Новый руководитель ФСБ назначен в Красноярском крае.Новый руководитель ФСБ назначен в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В управлении федеральной службы безопасности по Красноярскому краю – новый руководитель. На эту должность указом президента от 18 ноября назначен генерал-майор Андрей Виговский.

До этого Андрей Анатольевич был главой УФСБ России по Сахалинской области. Он стал тем, кто задержал губернатора области Александра Хорошавина, практически в начале своей работы.

Напомним, прежний начальник УФСБ России по Красноярскому краю Александр Калашников два месяца назад перешел на службу в ФСИН России, где занял должность директора.

СПРАВКА «КП»

Андрей Анатольевич Виговский родился в 1971 году в Приморье. Работает в органах безопасности с 1995 года. До этого проходил службу на оперативных и руководящих должностях в территориальных органах безопасности. Был главой УФСБ России по Сахалинской области в течение пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24