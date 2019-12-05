Новый руководитель ФСБ назначен в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-05T08:15:34+03:00

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В управлении федеральной службы безопасности по Красноярскому краю – новый руководитель. На эту должность указом президента от 18 ноября назначен генерал-майор Андрей Виговский.

До этого Андрей Анатольевич был главой УФСБ России по Сахалинской области. Он стал тем, кто задержал губернатора области Александра Хорошавина, практически в начале своей работы.

Напомним, прежний начальник УФСБ России по Красноярскому краю Александр Калашников два месяца назад перешел на службу в ФСИН России, где занял должность директора.

СПРАВКА «КП»

Андрей Анатольевич Виговский родился в 1971 году в Приморье. Работает в органах безопасности с 1995 года. До этого проходил службу на оперативных и руководящих должностях в территориальных органах безопасности. Был главой УФСБ России по Сахалинской области в течение пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU