Познакомиться хотела? Пьяная на «Субару» почти 300 метров протащила инспектора по дороге

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-05T07:00:43+03:00

Пьяная на «Субару» почти 300 метров протащила инспектора почти 300 метров. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

А потом обвинила в том, что ее… разули [фото, видео]

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В Красноярске девушка на «Субару Форестер» почти 300 метров тащила инспектора ГИБДД по дороге. А, когда ее остановили, начала обвинять полицейских в том, что они ее разули, жаловаться на больную руку.

Судя по кадрам видео, опубликованного в паблике «ЧП – Красноярск», автомобилистка не в себе, плохо осознает, что делает. Что с ней стряслось, теперь предстоит понять врачам-наркологам.

- Все произошло сегодня, 5 декабря, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД России по краю. – В 6.30 утра сотрудники полка ДПС на улице Пограничников,40 остановили автомобиль «Субару Форестер», за рулем которого находилась 20-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. Она открыла окно, однако документы предъявить отказалась, попыталась поднять стекло. В итоге инспектору зажало руку, а автомобиль начал движение. Таким образом, полицейского протащили по дороге - около 300 метров. От медицинского освидетельствования женщина также отказалась. Ее доставили в краевой наркологический диспансер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/747871" frameborder="0"></iframe> ДТП в Красноярске на улице Пограничников 05.12.2019. Видео: ЧП-Красноярск.

- Познакомиться что ли хотела? – обсуждают в соцсетях. – Выбрала инспектора посимпатичнее и вперед.

- «Берегите женщин, женщин берегитесь», - Ю. Антонов.

- А если без шуток – стыдно. И это девушка!

Сейчас выясняются все подробности ЧП. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU