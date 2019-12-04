СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-04T14:55:02+03:00

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Администрацию Красноярска оштрафовали за снос забора Троицкого кладбища. Об этом сообщает служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. В основу такого решения легли результаты внеплановой выездной проверки.

- 26 ноября 2019 года Советский районный суд города Красноярска постановил признать департамент городского хозяйства администрации Красноярска виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения, судом назначено наказание в виде штрафа, - прокомментировали в службе.

Напомним, что в сентябре этого года бригада рабочих начала разбирать старинное ограждение кладбища со стороны улицы Шахтеров. Разразился скандал – общественность потребовала остановить вандализм. В мэрии потом рассказали: чиновник, который ответственен за благоустройство в городе, просто не придал значение информации, что старинный погост входит в число объектов культурного наследия. И пообещали наказать виновного. Однако сам чиновник к этому времени уже уводился по собственному желанию и уехал из Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU