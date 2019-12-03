Грязная дымка снова накрыла Красноярск

СЕГОДНЯ 05:31 2019-12-03T05:31:15+03:00

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Едкая дымка снова зависла над Красноярском. Грязный смог накрыл большую часть районов, сообщают в соцсетях горожане. По информации сайта Среднесибирского УГМС, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как повышенный. Особенно непростая ситуация сложилась в Центральном районе.

Между тем на ресурс krasnoyarsknebo приводит несколько иные данные, значительно расширяя список. Итак, датчики проекта зафиксировали самый высокий уровень загрязнения в Солонцах, дальше по убывающей: Кировский район (улица Павлова), Ленинский (улица Юности), Советский (Комсомольский проспект) и Свердловский (Базаиха).

А трубы дымят. Кирпичный завод на Калинина.Фото: Ася ЖУКОВА

- Видимость низкая, все тонет в густой пелене, - жалуются люди. – Кроме того, в воздухе чувствуется неприятный запах.

КОНКРЕТНО

Звонки горожан о загрязнении воздуха принимают на номер горячей линии + 7 (391) 21-21-706. О ситуации можно узнать на сайте krasecology.ru. Данные обновляются каждые 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU