Новые арт-объекты появились в Академгородке Красноярска

СЕГОДНЯ 04:20 2019-12-03T04:20:30+03:00

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В красноярском Академгородке, на высоком берегу Енисея, установили новые арт-объекты. Об этом сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях, а также показали фото.

На снимках – бетонный столб с нанесенными на него рисунками-петроглифами. Авторы назвали его «Маяк», потому что из столба в небо поднимается луч света. Для этого у объекта есть ручка, соединенная с генератором, он включает реле освещения на светодиодном прожекторе. Так что запустить маяк может любой желающий.

Еще одна новинка - арт-объект «Сплав». Это деревянные скамейки для гостей видовой площадки. Их форма была выбрана не случайно, говорят мастера. Хотели повторить структуру бревен, связанных в плоты, идущие по реке. Сидя на этих скамейках, можно насладиться живописным видом на заповедник Столбы и Торгашинский хребет.

Это деревянные скамейки и "маяк". Фото: паблик "Город Красноярск".

Отметим, новые объекты в Академгородке создали в рамках конкурса по оформлению городских пространств «ИСКРА». Горожан просят относиться к ним бережно.

ИСТОЧНИК KP.RU