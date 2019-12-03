Новые арт-объекты появились в Академгородке Красноярска
В красноярском Академгородке, на высоком берегу Енисея, установили новые арт-объекты. Об этом сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях, а также показали фото.
На снимках – бетонный столб с нанесенными на него рисунками-петроглифами. Авторы назвали его «Маяк», потому что из столба в небо поднимается луч света. Для этого у объекта есть ручка, соединенная с генератором, он включает реле освещения на светодиодном прожекторе. Так что запустить маяк может любой желающий.
Еще одна новинка - арт-объект «Сплав». Это деревянные скамейки для гостей видовой площадки. Их форма была выбрана не случайно, говорят мастера. Хотели повторить структуру бревен, связанных в плоты, идущие по реке. Сидя на этих скамейках, можно насладиться живописным видом на заповедник Столбы и Торгашинский хребет.
Это деревянные скамейки и "маяк". Фото: паблик "Город Красноярск".
Отметим, новые объекты в Академгородке создали в рамках конкурса по оформлению городских пространств «ИСКРА». Горожан просят относиться к ним бережно.
ИСТОЧНИК KP.RU