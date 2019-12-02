СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-02T08:02:31+03:00

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В Красноярске фальшивый внук получил от бабушки в наследство 2,5 миллиона рублей. Провернув свою аферу, он потратил полученные деньги. А теперь рискует получить до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, 50-летний житель Москвы приехал в наш город и обратился в отделение банка. Показал поддельное свидетельство о смерти 92-летней женщины, заявил о правах на наследство. Проверять документы на подлинность в банке не стали и выдали заявителю все деньги наличными. После чего москвич вернулся домой.

Однако когда об этом стало известно, на мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Его нашли, задержали и привезли в краевой центр. Так что теперь любитель тратить чужие деньги рискует задержаться в Сибири надолго. Дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU