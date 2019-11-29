2019-11-29T10:54:16+03:00
Общество

Джилленхол и Камбербэтч развяжут «Войну токов» на предпоказе в красноярском кинотеатре

Предпоказ фильма состоится в Мори Синема 4 декабря
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Фильм «Война токов»Фильм «Война токов»
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Работа Майкла Митника еще в 2012-м привлекла внимание Тимура Бекмамбетова и его компании «Базелевс», которая и приобрела права на экранизацию.

«Война токов» — история противостояния Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза в борьбе за использование постоянного и переменного тока. «Война» началась в 80-х годах XIX столетия и закончилась только в 2007 году с переходом Нью-Йорка с постоянного тока на переменный.

Саша Барон Коэн присматривался к роли Эдисона, но в итоге ученого сыграл другой британец, Бенедикт Камбербэтч. Американца Вестингауза воплотил на экране Джейк Джилленхол. Харви Вайнштейн встретился с актером на кинофестивале в Торонто после премьеры фильма открытия «Разрушение» и предложил этот проект.

Тимур Бекмамбетов и «Базелевс» остаются в «Войне токов» в качестве продюсеров. Режиссерское кресло занял Альфонсо Гомес-Рехон, поставивший ранее подростковую инди-драму «Я, Эрл и умирающая девушка».

В широкий прокат историческая драма «Война токов» выходит 5 декабря, но красноярцы смогут увидеть картину «Война токов» самыми первыми - 4 декабря на закрытом предпремьерном показе в кинотеатре Мори Синема.

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