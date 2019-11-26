2019-11-26T13:35:20+03:00
Происшествия

СК: в Эвенкии 30-летний пьяный мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

Она не понимала, что с ней происходит, поэтому о беде узнали не сразу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дело передано в судДело передано в судФото: Мария ЛЕНЦ
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В одном из поселков Эвенкии 30-летний пьяный мужчина изнасиловал девочку, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Жертве всего 12 лет. Девочка не понимала в момент совершения преступления, что с ней происходит, - слишком маренькая. Поэтому родителям рассказала не сразу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Произошло все еще летом этого года.

- В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ходе дачи показаний он не признавал вину, и только после проведения очной ставки с потерпевшей мужчина признался в содеянном, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск.в следствии.

В ближайшее время дальнейшую судьбу насильника определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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