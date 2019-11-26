«Когда на дворе 116 августа»: в Солнечном заметили мужчину в трусах и шапке

СЕГОДНЯ 06:16 2019-11-26T06:16:21+03:00

Говорят, он часто бегает по морозу в таком виде [видео]

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Жители Солнечного поделились видео, на котором мужчина без одежды бодро шагает по морозу. На нем только обувь, семейные трусы и шапка. Прогулка состоялась 25 ноября, когда на градуснике было минус 12, а ветер дул со скоростью около 2 метров в секунду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746034" frameborder="0"></iframe> Когда на дворе 116 августа.Видео: Наш Солнечный

- Для некоторых жителей Солнечного зима выдалась теплой. Интересно, как этот человек лето переживает, если сейчас ему тепло, - написал автор видео. - А может это наш спортсмен, который бегает зимой на стадионе?

К слову, в Солнечном действительно живет мужчина, который зимой предпочитает ходить полураздетым. Прошлой зимой его как раз уже замечали примерно втаком же виде. Не исключено, что человек закаляется. Однако шутников не остановить, они все равно поддкалывают необычного горожанина. «Когда на дворе 116 августа»; «Ипотеку выплалил»; «Голые и смешные», - во всю острят красноярцы.

ИСТОЧНИК KP.RU