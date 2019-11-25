12-летняя школьница бесследно исчезла в Красноярске

СЕГОДНЯ 05:43 2019-11-25T05:43:16+03:00

Девочка не выходит на связь четвертый день [фото]

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В Красноярске пропала без вести 12-летняя Карина Колесникова, близкие ничего не знают о ней вот уже четвертый день. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Девочка ушла из дома по адресу Вавилова,54 еще 22 ноября, - рассказывают волонтеры. – С тех пор о ней ничего неизвестно. Может находиться в Зеленой Роще.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 150 см, глаза карие, светлые крашеные волосы ниже плеч.

Была одета: черная шапка с помпоном, темно-зеленая куртка, черные ботинки.

Раньше Карина несколько раз уходила из дома. Но это вовсе не значит, что ее не нужно искать, подчеркивают общественники. С подростком, который остался без присмотра (по любой причине), может случиться беда.

Если вы видели Карину, знаете, где ее искать, звоните: 8 (391) 213-45-77 (дежурная часть ОП№3) или 8-950-99-66-066 (волонтеры – круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU