2019-11-25T05:43:16+03:00
Происшествия

12-летняя школьница бесследно исчезла в Красноярске

Девочка не выходит на связь четвертый день [фото]
Ася ЖУКОВА
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12-летняя школьница бесследно исчезла в Красноярске. Фото: соцсети.12-летняя школьница бесследно исчезла в Красноярске. Фото: соцсети.
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В Красноярске пропала без вести 12-летняя Карина Колесникова, близкие ничего не знают о ней вот уже четвертый день. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Девочка ушла из дома по адресу Вавилова,54 еще 22 ноября, - рассказывают волонтеры. – С тех пор о ней ничего неизвестно. Может находиться в Зеленой Роще.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 150 см, глаза карие, светлые крашеные волосы ниже плеч.

Была одета: черная шапка с помпоном, темно-зеленая куртка, черные ботинки.

Раньше Карина несколько раз уходила из дома. Но это вовсе не значит, что ее не нужно искать, подчеркивают общественники. С подростком, который остался без присмотра (по любой причине), может случиться беда.

Если вы видели Карину, знаете, где ее искать, звоните: 8 (391) 213-45-77 (дежурная часть ОП№3) или 8-950-99-66-066 (волонтеры – круглосуточно).

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В Красноярске разыскивается 16-летняя Русалина Домбровская. Об этом сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, девушка 23 ноября находилась в магазине «Риф» вместе с родителями (ул. Любы Шевцовой д.88). Устав ждать взрослых, она вышла из помещения, и пропала. И до сих пор не вернулась домой. Родные очень переживают. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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