День белого медведя в Красноярске: моржи отметили его в зоопарке

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-23T16:32:53+03:00

Пока одни посетители налегали на горячий чай, другие выливали на себя ледяную воду

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Сегодня, 23 ноября, в парке флоры и фауны «Роев ручей» отметили День белого медведя. С соблюдением всех традиций. Для виновников торжества – а их сейчас в красноярском зоопарке четыре: Аврора и Феликс, Урсула и Марфа – приготовила угощение. Это торты из мяса, творога, свеклы, винограда и киви – все, как они любят.

Феликсу, кстати, понравилась тряпичка «скатерть»: слопав угощение, он принялся играть с ней, как котенок (который, к слову, весит полтонны). Его подруга Аврора выедала виноград. А Урсуле понравилось забавляться со своим куском мяса, рассказали в пресс-службе зоопарка.

Не отказали себе в удовольствии присоединиться к празднику красноярские моржи, любители зимнего закаливания и купания. Участники клуба закаливания «Белый медведь Красноярск» устроили показательное выступление на глазах у посетителей парка. Так что пока одни налегали на горячий чай, другие с удовольствие выливали себе на голову холодную воду и натирались снегом. Кстати, приняли участие в этом даже дети.

Любители закаливания показали, как обливаться водой на морозе. Фото: парк флоры и фауны "Роев ручей"

ИСТОЧНИК KP.RU