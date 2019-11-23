СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-23T16:07:11+03:00

Росприроднадзор подтвердил нарушения при добыче золота на реке Сисим в Красноярском крае Фото: ИВАНОВА Диана

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Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора завершило проверку по факту добычи золота на реке Сисим в Курагинском районе. Установлено, что разработка месторождения россыпного золота велась с нарушением проектных решений. Это и стало возможной причиной аварийного разрушения дамб каскада технологических отстойников. Итогом этого стала трагедия 19 октября.

Материалы проверки направлены в Федеральное агентство по недропользованию. Там примут решение о досрочном прекращении права пользования участком. Золотодобывающую компанию привлекут к ответственности. Специалисты подсчитывают размер ущерба, нанесенного природе, конкретно – реке Сисим.

Ранее Росгидрометр сообщал, что уровень меди в реке превышен в 200 раз, есть отклонение от норм по цинку и свинцу.

Напомним, что глубокой ночью 19 октября, после того, как прорвало дамбу на реке Сейбе (в 20 километрах от поселка Щетинкино), волна высотой в несколько метров обрушилась на рабочий поселок. Два общежития были снесены и разрушены. Десятки человек спаслись, 17 погибли. Судьба еще троих пока неизвестна, их поиски отложены до весны.

ИСТОЧНИК KP.RU