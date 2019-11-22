Застряли и едва не замерзли. Под Канском спасатели выручили из беды ВАЗ с четырьмя людьми

СЕГОДНЯ 05:36 2019-11-22T05:37:37+03:00

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Едва не закончилась бедой поездка в Крутую горку для жителей поселка Малые пруды под Канском. Произошло все вечером в четверг, 21 ноября, сообщает КГКУ «Спасатель». Компания из четырех человек выехала на ВАЗ-21015 в соседнее село. По дороге крепко застряли.

Поначалу сами пробовали вырваться из снежной ловушки, но тщетно - машина села так, что шансов не было. Холод между тем пробирался под шубы и пуховики. Пришлось вызывать спасателей. Звонок в ОД ГО и ЧС Канска поступил от замерзающих людей в 22.40 по местному времени, те вызвали на подмогу КГКУ «Спасатель». Найти застрявшую машину оказалось не так-то просто. Для этого спасатели прочесали 15 километров таежной дороги. Обнаружили людей ближе к полуночи, не доезжая до Крутой горки. Двоим потребовалась квалифицированная помощь.

- Два человека эвакуированы в Канск, - кратко сообщили в КГКУ «Спасатель».

ИСТОЧНИК KP.RU