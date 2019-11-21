В Красноярске на канатную дорогу к «Столбам» понадобится 2 миллиарда

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-21T09:23:32+03:00

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В Красноярске на строительство канатной дороги в заповеднике «Столбы» понадобится 2 миллиарда рублей. Но она станет очередным этапом развития территории, которая в скором времени перейдет в статус национального парка. Эту тему накануне, 20 ноября, обсуждали депутаты Заксобрания края.

«Столбы» - туристический бренд города, однако рекреационную емкость территории эксперты считают завышенной в 5 раз. Если 5 лет назад ее посещали 400 тысяч человек, что в 2018-м уже 700 тысяч. И цифра не уменьшается. Существуют проблемы с парковкой, с инфраструктурой, с вывозом мусора, не хватает средств на восстановление. Что сделать, чтобы сохранить популярность «Столбов» и при этом снизить нагрузку на них?

В рамках новой концепции развития предложено не ограничиться «Столбами», а объединить в туристско-рекреационную зону фан-парк «Бобровый лог», парк флоры и фауны «Роев ручей», Ботанический сад имени Крутовского, Торгашинский хребет, Гремячую гриву и Дивногорск. Для этого потребуется построить и обустроить 67 километров пешеходных троп, разработать единую навигацию, обеспечить устойчивую сотовую связь в туристической зоне и многое другое.

Сумму, во сколько обойдется такое развитие, пока сложно назвать. Но при правильном применении средств впоследствии они начнут приносить доходы в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU