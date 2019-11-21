2019-11-21T08:16:37+03:00
Общество

Строители метро подали в суд на администрацию Красноярска

Требуют внести изменения в ранее подписанное соглашение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Строители метро подали в суд на администрацию КрасноярскаСтроители метро подали в суд на администрацию КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Предприятие «Красноярскметрострой» направил в арбитражный суд иск против администрации города. Как рассказали в пресс-службе ведомства, суть претензий в следующем. В апреле этого года между предприятием и департаментом градостроительства был заключен муниципальный контракт.

Согласно этому контракту истец должен был привлечь для работы субподрядчиков из числа малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций – в объеме 30 % от стоимости контракта. Однако выяснилось, что по закону такие работы, как устройство тоннелей, должны выполняться специализированной компанией, без привлечения третьих лиц.

Руководство «Красноярскметростроя» предложило мэрии подписать дополнительное соглашение и исключить участие в работе субподрядчиков, но чиновники отказались это делать. Пока что заявление оставлено без движения, заявителю и ответчику предложено до 6 декабря договориться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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