2019-11-20T11:09:32+03:00
Происшествия

70-летний мужчина шагнул под колеса иномарки на трассе Железногорск – Красноярск

Пешеход погиб на месте [видео]
Ася ЖУКОВА
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70-летний мужчина шагнул под колеса иномарки на трассе Железногорск – Красноярск. Красноярск автоканал70-летний мужчина шагнул под колеса иномарки на трассе Железногорск – Красноярск. Красноярск автоканал
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На трассе ЖелезногорскКрасноярск 70-летний мужчина попал под колеса иномарки. ДТП случилось утром 20 ноября на 12-м километре – в Березовском районе, сообщили в группе «Красноярск автоканал». Пешеход шел по нерегулируемому переходу. И в тот момент на дороге появился автомобиль Nissan Tiida.

- Иномарка, за рулем которой находился мужчина 1968 года рождения, совершила наезд на пешехода, - рассказали в пресс-службе УГИБДД России по краю. – От полученных травм мужчина скончался на месте.

ДТП Красноярск - Железногорск 20.11 2019 70-летнего мужчину насмерть сбила иномарка. Видео: Красноярск автоканал

Сейчас дорожные инспекторы выясняют все обстоятельства и причины аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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