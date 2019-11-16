2019-11-16T09:59:03+03:00
Общество

«Зашел погреться в супермаркет»: в Красноярске нашли пропавшего 13-летнего мальчика

Сергея Зубцова искали двое суток
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»
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Сереже Зубцову всего 13 лет. Он пропал еще 14 ноября: вышел из дома на Ермаковской около 11.30 и исчез. Родные за Сережу очень переживали, ведь у паня непростое заболевание, и ему могут в любой момент понадобиться лекарства.

Ребенка искали всем миром - родные обратились в полицию, подключились волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск». Приметы мальчика распространили по соцсетям - что одет в серую куртку с красными вставками, с капюшоном, коричневую шапку с полоской, темные брюки, кожаные черные ботинки на шнурках. И вот - хорошие новости. Паренька нашли. Он зашел погреться в один из магазинов. И узнали его по одежде.

- Найден. Жив, - кратко сообщила руководитель «Поиска пропавших детей - Красноярск» Оксана Василишина. - Спасибо охранникам супермаркета «Красный Яр», которые обратили внимание на вошедшего замерзшего ребенка и вызвали полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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