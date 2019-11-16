2019-11-16T07:20:15+03:00
Общество

«Это не вспышка»: в Красноярске из-за пневмонии школу закрыли на карантин

Занятия остановлены в школе №53
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дети лечатся и занимаются дистанционноДети лечатся и занимаются дистанционноФото: Мария ЛЕНЦ
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Ученики школы №53 в Ленинском районе Красноярска не будут посещать занятия - в учреждении объявлен карантин из-за пневмонии, сообщает Запад24. На официальном сайте школы также имеется краткое подтверждение информации: «В нашей школе объявлен карантин по внебольничной пневмонии с 15 ноября по 19 ноября».

Какрантин рекомендовало ввести минобразования Красноярского края. Известно, что пневмонию подхватили 11 школьников. Ребятишкам дали рекомендации по лечению и профилактике заболевания. В региональном Роспотребнадзоре добавили, что случаи пневмонии зафиксированы среди учеников старших классов, однако пока называть подобное проявление заболевания вспышкой нельзя. Возможной причиной распространения пневмонии называют самолечение. Некоторые школьники теперь занимаются дистанционно. Во время, пока школа закрыта для посещений, здесь проведут санитарную обработку и дезинфекцию помещений - займет это как раз три дня. Добавим, что случаи пневмонии среди школьников зарегистрированы также в Железногорске и Канске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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