Красноярские спасатели свернули поиски трех пропавших без вести работников золоторудного прииска

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-15T18:15:16+03:00

До весны, пока не растает лед на реке

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Красноярские спасатели прекратили до весны поиски трех старателей золоторудного прииска на реке Сейба. Причина – низкие температуры, которые не позволяют работать. Температура воздуха опускается до -30 градусов. Реку уже сковало льдом, на перевалах возле поселка Щетинкино давно лежит снег. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Весной поиски возобновятся. При этом режим ЧС в зоне поисков продолжает действовать, там будут дежурить сотрудники полиции и спасатели.

Напомним, что в ночь на 19 октября на реке Сейбе прорвало техническую дамбу золотодобывающего прииска. Водой смыло два общежития, в которых спали более 60 человек. Большая часть выбралась. 17 человек были найдены погибшими и судьба троих остается неизвестной.

О том, в каких сложных условиях работали спасатели, как они по горло в воде исследовали щупами дно реки, метр за метров, вы можете прочитать в репортаже корреспондентов «Комсомольской правды»-Красноярск с места события.

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ИСТОЧНИК KP.RU