2019-11-15T18:15:16+03:00
Происшествия

Красноярские спасатели свернули поиски трех пропавших без вести работников золоторудного прииска

До весны, пока не растает лед на реке
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярские спасатели свернули поиски трех пропавших без вести работников золоторудного приискаКрасноярские спасатели свернули поиски трех пропавших без вести работников золоторудного приискаФото: ИВАНОВА Диана
Изменить размер текста:

Красноярские спасатели прекратили до весны поиски трех старателей золоторудного прииска на реке Сейба. Причина – низкие температуры, которые не позволяют работать. Температура воздуха опускается до -30 градусов. Реку уже сковало льдом, на перевалах возле поселка Щетинкино давно лежит снег. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Весной поиски возобновятся. При этом режим ЧС в зоне поисков продолжает действовать, там будут дежурить сотрудники полиции и спасатели.

Напомним, что в ночь на 19 октября на реке Сейбе прорвало техническую дамбу золотодобывающего прииска. Водой смыло два общежития, в которых спали более 60 человек. Большая часть выбралась. 17 человек были найдены погибшими и судьба троих остается неизвестной.

О том, в каких сложных условиях работали спасатели, как они по горло в воде исследовали щупами дно реки, метр за метров, вы можете прочитать в репортаже корреспондентов «Комсомольской правды»-Красноярск с места события.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По горло в ледяной воде: спасатели ищут пропавших на прииске, а Сейба замерзает с каждым днем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Прорыв дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае. погибли люди»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Железногорске 14-летний подросток тайком от родителей на карманные деньги купил себе машину
По пути в Красноярск пропала молодая мама с трехлетней дочерью
В Туве под суд отправился продавец шаурмы, по вине которого отравились более 60 человек
В Красноярске открыли третий «Макдональдс», но прокуратура сомневается в законности
Это был чистый хайп: жительница Красноярска лихо прокатилась по городу
В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров – их пустят по Спандаряна и Березина
По факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае завели уголовное дело
Красноярцам пообещали безлимитные проездные в маршрутках
В Красноярске пропал ребенок с диабетом: нужна помощь в поисках
Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2
В красноярском зоопарке спасли побывавшего в капкане снежного барса
Банк УРАЛСИБ в Красноярске проведет акцию «Дни приема монет от населения»
В Красноярске из окна 4 этажа выпала девушка
Красноярцы сдают пятачков и десятиков на миллионы рублей
В Хакасии осудили хулигана, убившего собаку ради забавы
Власти Красноярска планировали сдать в аренду берега Базаихи – прокуратура не позволила