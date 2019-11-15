В Железногорске 14-летний подросток тайком от родителей на карманные деньги купил себе машину

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-15T17:41:15+03:00

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В Железногорске 14-летний подросток долгое время откладывал деньги, которые давали ему родители на карманные расходы. Должно быть где-то еще подрабатывал. В результате исполнил свою мечту – купил машину, старенький ВАЗ-21013.

Родители об этой покупке даже не подозревали. А сын в вечернее время катался по окраинам города. И вот в конце октября его заметила патрульная машина ГИБДД. Поскольку водитель ВАЗа не остановился на требование, дорожные полицейские устроили погоню, она длилась всего несколько минут. Подросток не имел навыков практического вождения, тренировался с помощью компьютерной игры, поэтому заехал в тупик и завяз в снегу.

В отношении молодого человека составили протоколы: вождение без документов, на незарегистрированном транспортном средстве, без госномеров, да еще не подчинился требованиям полиции. Платить штрафы будут родители. Этим случаем займется комиссия по делам несовершеннолетних, рассказали в «ЧП Железногорск».

ИСТОЧНИК KP.RU