СЕГОДНЯ 17:06 2019-11-15T17:06:05+03:00

По пути в Красноярск пропала молодая мама с трехлетней дочерью

Четыре дня от нее нет известий

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В Красноярском крае пропала 28-летняя Оксана Боровикова. Молодая женщина живет в Ужуре, 11 ноября она выехала в Красноярск вместе со своей трехлетней дочерью Эмилией. С тех пор о них ничего не известно. Родные бьют тревогу. К поискам подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Приметы женщины: на вид 20-25 лет, рост 162 см., худощавого телосложения, лицо светлое, европейского типа, глаза серо- зелёные, волосы русые, прямые, ниже плеч.

Была одета в светло-розовую куртку (пуховик) с множественным цветочным рисунком, черные зимние штаны-комбинезон, на ногах черные кожаные ботинки, на голове белая вязаная шапка. При себе имела паспорт и документы на дочь – Боровикову Эмилию Михайловну, 2016 года рождения.

Всех, кому известно местонахождение пропавших, просьба позвонить по телефонам:

- (391-56) 21-8-05 – дежурная часть отдела полиции города Ужура,

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU