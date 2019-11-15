СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-15T16:43:28+03:00

В Туве под суд отправился продавец шаурмы, по вине которого отравились более 60 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Туве в суд направлено дело предпринимателя, которого подозревают в массовом отравлении посетителей закусочной некачественной шаурмой. ЧП случилось в июле 2018 года в одном из заведений общепита в Кызыле. Торговля шла бойко. Однако вскоре в больницу с жалобами на отравление стали поступать пациенты, в том числе дети. Несколько человек – в довольно серьезном состоянии.

Расследование уголовного дела длилось больше года, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома. Было проведено более 300 следственных действий. Потерпевшими признаны более 60 человек. Допрошены десятки свидетелей, проведены более 70 судебных экспертиз.

Было установлено, что причиной отравления стал возбудитель сальмонеллеза. Владелец закусочной грубо нарушал санитарно-эпидемиологические правила: продукты хранились неправильно, мясо плохо обрабатывалось.Мужчина свою вину не признал, тем не менее, следователи доказали ее.

ИСТОЧНИК KP.RU