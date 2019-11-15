Это был чистый хайп: жительница Красноярска лихо прокатилась по городу

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-15T14:47:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске ГИБДД оштрафовали нарушительницу, которая гоняла по вечернему городу, грубо нарушая правила дорожного движения. В пресс-службе ведомства рассказали подробности. Некая Анжелика, 28 лет, активная инстаграмщица, решила отметить не очень приятное событие в своей жизни – расставание с парнем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/744013" frameborder="0"></iframe> Жительница Красноярска лихо отметила расставание с парнем.

Она усадила в свой «Мерседес» компанию подруг и повезла кататься. Все, что происходило в салоне, девушки снимали на видео, а затем выложили в социальную сеть. На видео девушки выпивают из бутылки с наклейкой коньяка, громко поют песни и матерятся. Сама водитель также прикладывается к бутылке.

- Мы провели проверку и установили всех участников веселой компании. Водитель автомобиля была приглашена в полк ДПС для дачи объяснений. Девушка не скрывает, что на такой шаг ее подтолкнула подруга, которая очень любит хайповать и придумывать разнообразные пиар-проекты, - рассказали в ГИБДД.

Сама девушка взахлеб рассказывает (смотрите видео), что все были абсолютно трезвые, только дурачились. И советовала никому не повторять их шуток. Доказать, что Анжелика была за рулем подшофе, не удалось. Зато дорожные полицейские установили другие нарушения: езда по выделенной полосе, игнорирование ремней безопасности и нарушение требований разметки – итого штрафов на 3 тысячи рублей.

И самое интересное: выяснилось, что девушка была лишена водительских прав за то, что оставила место ДТП. Так что домой она отправилась пешком: «Мерседес» забрали на спецстоянку. Получит его, только когда оплатить еще 15 тысяч рублей штрафа, услуги эвакуатора и охрану иномарки на спецстоянке.

ИСТОЧНИК KP.RU