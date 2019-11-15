СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-15T13:49:54+03:00

В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров – их пустят по Спандаряна и Березина Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров. По-новому начнут ездить уже с 24 ноября. Речь идет о трех маршрутах - № 6, 11 и 32. Сейчас автобусы проезжают мимо улиц Спандаряна и Березина, а потом они будут на них заезжать.

Итак, автобус № 6:

- в направлении микрорайона Северный поедут по схеме: Шахтеров - Спандаряна – Березина – Линейная – Мужества – Чернышевского и далее по своей схеме. Исключаются остановки «Улица Березина» и «Улица Мужества». Добавляются четыре: «Улица Спандаряна», «Росгеология», «Мехзавод» и «Улица Березина».

- обратном направлении в сторону правого берега схема не изменится.

Автобус № 11:

- В направлении улицы 3-я Дальневосточная: Шахтеров – Спандаряна – Березина – Линейная и далее по своей схеме. Новые остановки: «Улица Спандаряна» и «Росгеология».

- В направлении Мясокомбината: Мужества – Чернышевского – Мартынова – Линейная – Мужества – Чернышевского – Березина – Шахтеров и далее по схеме. Убрали остановку «Детский сад № 47». Добавили «Улица Линейная / Мужества» и «Улица 5-я Полярная».

Автобус 32:

- в направлении улицы 3-я Дальневосточная: Шахтеров – Спандаряна – Березина – Шахтеров – Гагарина и далее по схеме. Добавлены остановки: «Улица Спандаряна» и «Росгеология».

- в направлении «Академии биатлона» схема 32 маршрута не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU