В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров – их пустят по Спандаряна и Березина
В Красноярске меняется схема движения автобусов по Шахтеров. По-новому начнут ездить уже с 24 ноября. Речь идет о трех маршрутах - № 6, 11 и 32. Сейчас автобусы проезжают мимо улиц Спандаряна и Березина, а потом они будут на них заезжать.
Итак, автобус № 6:
- в направлении микрорайона Северный поедут по схеме: Шахтеров - Спандаряна – Березина – Линейная – Мужества – Чернышевского и далее по своей схеме. Исключаются остановки «Улица Березина» и «Улица Мужества». Добавляются четыре: «Улица Спандаряна», «Росгеология», «Мехзавод» и «Улица Березина».
- обратном направлении в сторону правого берега схема не изменится.
Автобус № 11:
- В направлении улицы 3-я Дальневосточная: Шахтеров – Спандаряна – Березина – Линейная и далее по своей схеме. Новые остановки: «Улица Спандаряна» и «Росгеология».
- В направлении Мясокомбината: Мужества – Чернышевского – Мартынова – Линейная – Мужества – Чернышевского – Березина – Шахтеров и далее по схеме. Убрали остановку «Детский сад № 47». Добавили «Улица Линейная / Мужества» и «Улица 5-я Полярная».
Автобус 32:
- в направлении улицы 3-я Дальневосточная: Шахтеров – Спандаряна – Березина – Шахтеров – Гагарина и далее по схеме. Добавлены остановки: «Улица Спандаряна» и «Росгеология».
- в направлении «Академии биатлона» схема 32 маршрута не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU