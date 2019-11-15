По факту загрязнения реки Сисим в Красноярском крае завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-15T13:29:03+03:00

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После разрушения дамбы на прииске на реке Малая Сейба, которое произошла 19 октября этого года (читайте все материалы КП по теме здесь), погибли 17 человек и 3 человека числятся пропавшими без вести. Помимо этого был нанесен существенный ущерб природе. Красноярская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора провела выездную проверку на месте ЧП. Там аккредитованная лаборатория отобрала более 20 проб воды из реки Сисим. Анализы показали наличие в воде значительного количества взвешенных веществ. Оценен и ущерб – более 2 миллионов рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, материалы проверки были переданы в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда водному объекту. Расследование дела находится на контроле Красноярской природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU