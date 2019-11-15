Красноярцам пообещали безлимитные проездные в маршрутках

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-15T12:39:57+03:00

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Красноярцам пообещали внедрить безлимитные проездные билеты в общественном транспорте. Впервые власти подняли этот вопрос два года назад, но так и не реализовали идею. И вот теперь вновь вернулись к обсуждению. Эта цель прописана в муниципальной программе пассажирских перевозок на 2018-2020 годы, которую утвердил глава города, сообщает интернет-газета newslab.ru.

Данная программа должна улучить условия работы маршрутного транспорта и сделать поездки в нем более привлекательными для красноярцев. В рамках этого планируется увеличение средней скорости движения, замена устаревшего автопарка, упрощение оплаты проезда. В частности, акцент делается на безналичной оплате, среди которой и будет такой способ, как проездной билет с неограниченным количеством поездок.

Пока что возможность оплатить проезд по безналу действует на всех муниципальных маршрутах и у 10 коммерческих перевозчиков. Большинство маршрутчиков считают, что им это невыгодно, поэтому у пассажиров там принимают либо социальные карты, либо наличку.

ИСТОЧНИК KP.RU