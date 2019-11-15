В Красноярске пропал ребенок с диабетом: нужна помощь в поисках

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-15T12:11:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске пропал 13-летний подросток, Сергей Зубцов. Его нет вот уже сутки. Накануне, 14 ноября, он вышел из дома, живет на улице Ермаковской, 39. Родные сказали, было примерно 11:30 часов. И с тех пор ничего о нем неизвестно.

Ребенка разыскивает не только полиция. Волонтеры организации "Поиск пропавших детей - Красноярск" подключились, составили ориентировку, распространили ее в социальных сетях. Благодаря этому об исчезновении ребенка узнали несколько сотен человек, шанс найти его повышается – у соцсетей огромная сила.

Очень важно: у мальчика диабет и он нуждается в медицинской помощи. Его приметы: на вид 12-13 лет, рост 125 -135 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, длинные. Был одет в серую куртку с красными вставками, с капюшоном, коричневую шапку с полоской, темные брюки, кожаные черные ботинки на шнурках.

Всем, кому известно о нахождении Сережи, просьба позвонить по телефонам:

- (391) 262-11-77 – дежурная часть отдела полиции № 4

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU