Участники третьего хакатона предложат решения для клиентского опыта Tele2

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-15T11:51:21+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проведет третий хакатон Tele2 POWER ON CX Hackathon 16-17 ноября в своем головном офисе. На этот раз мероприятие станет состязанием проектных менеджеров и специалистов в области клиентского опыта, маркетинга, продукта и digital. Участники займутся разработкой клиентских сценариев с учетом мировых трендов и специфики поколений Y и Z.

Tele2 приглашает на хакатон выпускников вузов и студентов последних курсов, а также профессионалов в области разработки клиентских сценариев, маркетинга, продукта, проектного менеджмента, IT и digital. Участники должны разбираться в управлении клиентским опытом и формировании комплексной работы с ним на всех этапах взаимодействия пользователя с продуктом компании. Соревнования пройдут в центральном московском офисе Tele2 в бизнес-центре Comcity 16-17 ноября.

Также участники познакомятся с ведущими экспертами компании, которые помогут решать трудные задания. Победители состязания получат денежное вознаграждение – призовой фонд составляет 225 тыс. рублей.

Главная задача третьего хакатона – разработать пул проектов клиентского опыта с учетом текущих потребительских трендов и специфики поколений Y и Z. Участники должны спроектировать уникальные клиентские сценарии на следующие пять лет. Наработанные решения помогут усиливать вовлеченность абонентов и удерживать лидерство Tele2 по показателю NPS в отрасли.