Банк УРАЛСИБ в Красноярске проведет акцию «Дни приема монет от населения»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-15T09:53:50+03:00

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С 18 по 22 ноября 2019 года включительно Банк УРАЛСИБ в Красноярске проведет акцию по обмену монет на денежные банкноты. Акция проводится в целях повышения оборачиваемости монет.

Красноярцы смогут обменять монеты любого номинала на банкноты и памятные монеты. Комиссия за обмен монет в рамках акции не взимается.

При обмене участник акции может получить памятные монеты номиналом 10 рублей из серий «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ» и "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" (но не более 5-и монет каждой серии на сумму 150 рублей одному участнику акции). Остальная сумма выдается банкнотами.

Обмен монет будет производиться в операционном офисе «Красноярский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: Красноярск, ул. Взлетная, 57, в период с 11.00 до 15.00.

Количество памятных монет в рамках акции ограничено.

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