Красноярцы сдают пятачков и десятиков на миллионы рублей

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-15T08:41:17+03:00

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Наверняка у многих красноярцев скопились мелкие монеты, которые они не использую – копейки, пятачки, десятики. И в магазинах их принимают уже неохотно, да и в большинстве торговых точек давно рассчитаться можно по безналу. Куда девать такие монетки?

В красноярском отделении Центробанка России подсказали: сдать мелочь можно будет с 18 по 24 ноября во всех офисах банка, а их в Красноярском крае 18. Обменять можно будет на бумажные купюры. А можно и на памятные монеты.

По словам управляющего Отделением Красноярск Банка России Сергея Журавлёва, такие акции нужны, чтобы вернуть металлические деньги в оборот. На сегодня все больше мелочи оседает в копилках и карманах граждан и не используются для расчетов. Возврат монеты в денежный оборот – это снижение расходов на чеканку новых денег.

- Акция стала традиционной. Красноярцы активно в ней участвуют, только в прошлом году обменяли мелочи на 11, в апреле этого года на 5 миллионов рублей, - пояснил Сергей Журавлев.

В обмен на мелочь можно получить памятные монеты номиналом 25 рублей из серии «Российская (советская) мультипликация» - «Бременские музыканты». Или номиналом 10 рублей из серии «Древние города России» - Клин и Вязьма. А из серии «Российская Федерация» - Костромская область.

ИСТОЧНИК KP.RU