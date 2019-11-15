2019-11-15T08:03:52+03:00
Происшествия

В Хакасии осудили хулигана, убившего собаку ради забавы

Мужчине дали 3 месяца условно и испытательный срок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии осудили хулигана, убившего собаку ради забавыВ Хакасии осудили хулигана, убившего собаку ради забавыФото: ИВАНОВА Диана
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В хакасском городе Абазе мировой судья вынес решение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным. Наказание – 3 месяца лишения свободы условно и испытательный срок 7 месяцев.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в хакасской прокуратуре, летом этого года мужчина находился в сильном алкогольном опьянении на улицах Абазы. Увидел пробегавшую собаку, подозвал и несколько раз ударил ее ножом – ради развлечения. Ему хотелось посмотреть, как животное будет мучиться и умирать. Собака погибла. Очевидцы написали заявление в полицию, после чего на мужчину и завели уголовное дело.

Добавим, что за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее гибель или увечье, предусматривается несколько вариантов наказания. Это может быть штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительные работы на срок до одного года. А может быть лишение свободы до 3 лет. Как решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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