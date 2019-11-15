Власти Красноярска планировали сдать в аренду берега Базаихи – прокуратура не позволила

СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-15T07:38:16+03:00

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Власти Красноярска планировали передать в аренду более 17 тысяч квадратных метров береговой полосы реки Базаихи и в охранной зоне заповедника «Столбы». Причем без торгов. Некая компания собиралась там линию электропередач, оптико-волоконную линию и водопровод.

Природоохранная прокуратура решила проверить законность такого решения. И первым делом выяснила, что у заявителя не было никаких объектов поблизости, которые бы требовали подключения к себе воды, электричества и интернета. Затем была организовала совместная проверка земельного участка представителями прокуратуры и специалистами Среднесибирского УГМС. Оказалось, что там есть множество родников, которые по закону являются федеральной собственностью и муниципалитет не может распоряжаться такими водными объектами.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что распоряжение администрации города в настоящий момент отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU