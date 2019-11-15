2019-11-15T06:17:45+03:00
Происшествия

На окраине Красноярска мужчину убило упавшим бревном

Куда за минувшие сутки выезжали спасатели
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На окраине Красноярска мужчину убило упавшим бревномНа окраине Красноярска мужчину убило упавшим бревномФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне на окраине Красноярска, возле дома отдыха «Чайка» (находится на улице Базайской), произошла трагедия. В лесном массиве на мужчину упало бревно, в результате чего он скончался. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель». Тело мужчины передали полиции.

Еще один вызов поступил в Минусинске. Там семимесячный ребенок затолкал пальчик в отверстие ложки, родители не смогли справиться сами, побоялись травмировать малыша. Позвали спасателей – те справились со своей непростой задачей.

И еще одна заявка от полиции Енисейского района: в лесном массиве, в 17 километрах от населенного пункта Плотбище потерялся мужчина. Самостоятельные поиски родных результатов не дали. Полицейские попросили о помощи профессионалов.

Добавим, что впереди выходные, в воскресный день синоптики обещают потепление. И туристы потянутся на «Столбы», где сейчас достаточно скользко от снега. Берегите себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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