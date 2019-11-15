Житель Красноярского края оставил с носом телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 04:56 2019-11-15T04:56:14+03:00

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Житель Богучанского района оставил с носом телефонных мошенников. И сохранил свои деньги на банковской карте. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, случилось это несколько дней назад. 30-летнему мужчине позвонил неизвестный и по классической схеме представился сотрудником банка. Начал говорить, что на банковский счет богучанца покушаются злоумышленники. Но он якобы может уберечь деньги – нужно только пройти к ближайшему банкомату и сделать кое-какие действия.

Мужчина согласился, но после разговора решил проверить, правду ли сказал незнакомец. Позвонил на телефон горячей линии своего банка и спросил, что с его счетом. Разумеется, в банке ответили, что никаких проблем, деньги лежат в целости и сохранности.

Так что бдительный мужчина не только не подался на уловки мошенников, но и написал на них заявление в полицию, там начали проверку. А еще выступил по местному телевидению и рассказал землякам, как не стать жертвой преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU