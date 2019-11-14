Смертельное ДТП под Красноярском: такси всмятку разбилось о фуру

СЕГОДНЯ 05:22 2019-11-14T05:22:49+03:00

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Смертельное ДТП под Красноярском: автомобиль LADA Largus, за рулем которого находился 38-летний мужчина, разбился о фуру. Есть жертвы, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

- ДТП случилось 13 ноября в 17.20, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в пресс-службе ГИБДД по краю. – Водитель автомобиля LADA Largus, направлявшийся из Красноярска в сторону Березовки, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком. От удара LADA отбросило на ехавший в попутном направлении KIA. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия.

Смертельное ДТП 13.11.2019 на объездной с моста 777 в сторону Березовки. Видео: ЧП - Красноярск

Авария произошла на 24-м километре трассы Обход. Фото: ЧП - Красноярск.

Очевидцы пишут:

- Мы мимо ехали, фура поперек дороги стояла, такси на обочине просто всмятку, один человек лежал накрытый, скорая только уехала, и вторая машина в кювете была. Жутко смотреть. И дорога хорошая была.

Между тем дорожные полицейские напоминают: из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся на дорогах, риски возрастают. Поэтому водителям необходимо соблюдать скоростной режим, боковой интервал и не стоит выполнять необдуманные маневры.

ИСТОЧНИК KP.RU