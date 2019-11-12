Власти Красноярска решили потратить на туалеты 27 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-12T13:44:44+03:00

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Власти Красноярска решили потратить 26,9 миллионов рублей на установку общественных биотуалетов. Информация размещена на сайте госзакупок, а заказчиком работ выступает МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Победителем торгов станет организация, которая предложит меньшую цену. Он должен будет приобрести и привезти туалетные кабинки в Красноярск и смонтировать их в общественных местах: 63 – на конечных остановках автобусов, 5 – на набережной Енисея, 3 – на Караульной горе в районе часовни, 2 – возле Мемориала Победы на Дудинской, 1 – возле храма Рождества Христова на Щорса. Также на праздничные дни, во время народных гуляний, подрядчик должен предоставить за год 825 туалетных кабинок.

Кроме того, чтобы установить, кабинки нужно будет еще и обслуживать. То есть заправлять их водой и санитарным концентратом, затем откачивать, убирать внутри, снабжать бумагой и прочее. И еще: кабинки должны быть освещены изнутри, подогреваться в холодное время года.

ИСТОЧНИК KP.RU