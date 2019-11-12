В Красноярском крае подросток поспорил на 50 рублей, что выйдет на неокрепший лед

СЕГОДНЯ 05:46 2019-11-12T05:46:28+03:00

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В Зеленогорске 13-летний подросток поспорил со своими товарищами на 50 рублей, что выйдет на неокрепший лед реки Кан. Сказал – сделал. Однако такой сомнительный героизм не остался незамеченным. Кто-то из взрослых заметил подростка и позвонил в экстренную службу. Когда спасатели примчались на место, школьник уже дошел до правого берега и как раз возвращался обратно. Ему помогли благополучно добраться до твердой земли, а затем передали полицейским. А те отдали мальчика родителям после того, как составили административный протокол.

Как оказалось, для школьника это не первое рисковое предприятие. Ранее с ним уже проводили беседы на тему безопасного поведения на реке. Но он их проигнорировал, сообщает радио «Зеленый город» (107.0 FM). А между тем, ледостав на реках и озерах края только начался, сам лед еще некрепкий. Специалисты пока даже не замеряли толщину льда, ждут, пока пройдут морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU