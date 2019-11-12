2019-11-12T05:28:19+03:00
Происшествия

В Красноярске утром из-за аварии на николаевской развязке две улицы встали в плотную пробку

Дорогу не поделили автобус и автомобиль
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске утром из-за аварии на николаевской развязке две улицы встали в плотную пробку. Фото: "ЧП Красноярск"В Красноярске утром из-за аварии на николаевской развязке две улицы встали в плотную пробку. Фото: "ЧП Красноярск"
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В Красноярске сегодня утром встали в плотную пробку половина улицы Высотной и вся Годенко. Причина – авария, которая произошла на новой николаевской развязке, в аккурат на повороте с Годенко на Красной армии. По словам очевидцев, не смогли разъехаться автобус 91-го маршрута и «Тойота». Оба поворачивали и в этот момент автобус задел левую дверь легковушки. Авария, в общем-то, незначительная, но перегороженными оказались две полосы из четырех.

Подписчики паблика «ЧП Красноярск» в своих обсуждениях предположили, что большому автобусу не хватило ширины полосы, чтобы развернуться на 90 градусов, тогда как водитель-торопыга из легкового автомобиля не позаботился пропустить его вперед ради собственной безопасности.

Как выяснилось из обсуждений, некоторые из подписчиков не знают, на каких улицах есть выделенные полосы, а где их нет. А кто-то просто посетовал, что опоздал из-за пробки на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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