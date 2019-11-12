2019-11-12T04:41:31+03:00
Происшествия

В Красноярске сотрудницу курьерской службы подозревают в присвоении посылок на полмиллиона

Заказывала товары на несуществующие имена в интернет-магазинах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске сотрудницу курьерской службы подозревают в присвоении посылок на полмиллионаВ Красноярске сотрудницу курьерской службы подозревают в присвоении посылок на полмиллионаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске сотрудницу курьерской службы подозревают в присвоении посылок. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, сумма хищений достигает полумиллиона рублей. А выявил это отдел по борьбе с преступными посягательствами на грузы.

Транспортные полицейские установили, что ранее несудимая 30-летняя женщина неоднократно заказывала в магазинах интернет-торговли различные товары. Среди них были одежда, мобильные телефоны, юбилейные банкноты и монеты банка России. Общая сумма – более 400 тысяч рублей. Все заказы она оформляла на вымышленные имена, оплата должна была проходить после получения. Однако посылки пропадали в пути.

Часть похищенного подозреваемая сдала в ломбард, часть подарила друзьям и родственникам. Когда поняла, что ее заподозрили, уволилась с работы и часть посылок забрать не смогла. Все материалы переданы в территориальный отдел полиции для возбуждения уголовного дела. Женщине грозит срок до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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