Ты в «Танцах»! Девушка из Сосновоборска прошла в шоу на ТНТ
Кристина Леваш из Сосновоборска Красноярского края стала участницей шоу «Танцы» на ТНТ. Она попала в команду Татьяны Денисовой.
В минувшие выходные состоялся финальный отбор, по итогам которого озвучили имена тех, кто прошел в команды Егора Дружинина, Мигеля и Татьяны Денисовой. И одной из них оказалась Кристина Леваш, поздравляем!
Напомним, это ее второе появление на шоу. В первый раз Кристина попробовала свои силы в «Танцах» три года назад. Добралась до отбора, с ней очень хотел работать Мигель. Однако сибирячке пришлось покинуть проект – из-за беременности.
Сейчас малыш Кристины подрос, и она решила вернуться. Во время выступления показала себя так ярко, что покорила сразу всех наставников.
Теперь она усиленно тренируется под руководством Татьяны Денисовой. Время терять нельзя – первый концерт намечен уже на 16 ноября.
Удачи, Кристина!
КОНКРЕТНО
Болеем за Кристину Леваш из Сосновоборска каждую субботу в 21.00 на ТНТ.
ИСТОЧНИК KP.RU