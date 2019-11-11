Ты в «Танцах»! Девушка из Сосновоборска прошла в шоу на ТНТ

СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-11T07:07:35+03:00

Девушка из Сосновоборска прошла в шоу на ТНТ. Фото: ТНТ.

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Кристина Леваш из Сосновоборска Красноярского края стала участницей шоу «Танцы» на ТНТ. Она попала в команду Татьяны Денисовой.

В минувшие выходные состоялся финальный отбор, по итогам которого озвучили имена тех, кто прошел в команды Егора Дружинина, Мигеля и Татьяны Денисовой. И одной из них оказалась Кристина Леваш, поздравляем!

Напомним, это ее второе появление на шоу. В первый раз Кристина попробовала свои силы в «Танцах» три года назад. Добралась до отбора, с ней очень хотел работать Мигель. Однако сибирячке пришлось покинуть проект – из-за беременности.

Сейчас малыш Кристины подрос, и она решила вернуться. Во время выступления показала себя так ярко, что покорила сразу всех наставников.

Теперь она усиленно тренируется под руководством Татьяны Денисовой. Время терять нельзя – первый концерт намечен уже на 16 ноября.

Удачи, Кристина!

КОНКРЕТНО

Болеем за Кристину Леваш из Сосновоборска каждую субботу в 21.00 на ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU