2019-11-11T06:42:07+03:00
Дом. Семья

Необычно большая семья волков попала в фотоловушку в Красноярском крае

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Необычно большая семья волков попала в фотоловушку в Красноярском крае. Фото: пресс-служба Саяно-Шушенского заповедника.Необычно большая семья волков попала в фотоловушку в Красноярском крае. Фото: пресс-служба Саяно-Шушенского заповедника.
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Необычно большое семейство волков угодило в фотоловушки* Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае. В стае насчитали сразу 8 животных.

- Обычно численность семейной волчьей стаи в заповеднике не превышает пять особей, а по полученным снимкам мы определили, что в районе реки Малые Уры обитает семья из восьми волков, причем большая их часть, судя по окрасу шерсти – волки этого года рождения, - уточнил старший научный сотрудник, начальник научного отдела Роман Афанасьев. - Конечно, выживут не все, впереди зима… Увеличится ли общая численность волков в заповеднике узнаем по результатам зимних маршрутных учетов, запланированных на февраль следующего года.

По данным специалистов, в заповеднике обитает примерно 40 волков. Основная часть - от южной границы до реки Сарлы. В экосистемах территории эти хищники играют существенную роль.

Волк – животное моногамное и коллективное. Главная в стае – самка, матерая волчица. Вместе с супругом она образует постоянную пару. А щенки по мере взросления (к концу второго года жизни) покидают семью и создают свои. Ведь волкам-одиночкам сложнее и обороняться, и добывать пищу.

(*Снимки были сделаны в конце августа с фоторегистратора в южной части заповедника).

ИСТОЧНИК KP.RU

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