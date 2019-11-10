2019-11-10T17:38:49+03:00
Общество

Сибирский федеральный университет приглашает красноярцев на бесплатные курсы повышения квалификации

На выбор – 17 образовательных программ
Татьяна РЯБИНИНА
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Стать студентами на месяц сможет любой желающий с высшим образованием.Стать студентами на месяц сможет любой желающий с высшим образованием.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сибирский федеральный университет вошёл в число 50 вузов, которые выиграли грант Министерства науки и высшего образования РФ в рамках нацпроекта «Образование», федерального проекта «Новые возможности для каждого».

Бесплатные курсы повышения квалификации для всех желающих – это 17 образовательных программ, в разработке которых принимали участие 7 институтов СФУ. В каждой программе есть лекции, практические занятия, онлайн-тестирование. По завершении курса слушателю будет выдан официальный документ о повышении квалификации. Записаться можно при наличии диплома о высшем образовании.

Программы не только узкоспециализированные, но и общего характера. Например, направленные на цифровую безопасность или основы здорового образа жизни.

Ознакомиться с учебным планом каждой программы и зарегистрироваться на курсы можно на сайте Факультета повышения квалификации преподавателей СФУ до 15 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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