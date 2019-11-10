Сибирский федеральный университет приглашает красноярцев на бесплатные курсы повышения квалификации
Сибирский федеральный университет вошёл в число 50 вузов, которые выиграли грант Министерства науки и высшего образования РФ в рамках нацпроекта «Образование», федерального проекта «Новые возможности для каждого».
Бесплатные курсы повышения квалификации для всех желающих – это 17 образовательных программ, в разработке которых принимали участие 7 институтов СФУ. В каждой программе есть лекции, практические занятия, онлайн-тестирование. По завершении курса слушателю будет выдан официальный документ о повышении квалификации. Записаться можно при наличии диплома о высшем образовании.
Программы не только узкоспециализированные, но и общего характера. Например, направленные на цифровую безопасность или основы здорового образа жизни.
Ознакомиться с учебным планом каждой программы и зарегистрироваться на курсы можно на сайте Факультета повышения квалификации преподавателей СФУ до 15 ноября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU