2019-11-10T16:04:49+03:00
Происшествия

В Енисее нашли тело мужчины, который бросился спасать свою подругу

Девушку пока не нашли
Татьяна РЯБИНИНА
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Спасатели продолжают поиски.Спасатели продолжают поиски.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Тело мужчины нашли в Енисее в районе вантового моста после нескольких дней поисков. Предположительно, это тот самый человек, который бросился в воду, чтобы спасти девушку, по всяком случае, он примерно того же возраста. После опознания это станет понятно. Поиски девушки продолжаются. «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала о несчастном случае, который произошел в ночь с 7 на 8 ноября на набережной около кинотеатра «Синема Парк».

Двое молодых людей пришли в кино, а после гуляли на набережной. Они целовались на лавочке, затем мужчина встал и перенёс её на перила. Через некоторое время девушка потеряла равновесие, мужчина не смог ее удержать и она упала в Енисей. Он бросился за ней в воду. Но спастись им не удалось.

На берегу остались их вещи, в сумке – документы. Оказалось, что у обоих есть семьи и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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