2019-11-10T14:38:38+03:00
Общество

В Красноярском крае полицейский делает своими руками старинные музыкальные инструменты

Как любовь к музыке сочетается со службой?
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Старший лейтенант полиции Андрей Греков на службе – оперативный дежурный Отдела МВД России по Лесосибирску. А после службы он мастерит из дерева уникальные музыкальные инструменты, руководит ансамблем «Сибирь» при Отделе МВД России по г. Лесосибирску и военно-патриотическим клубом «Антитеррор» для подростков и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Меня всегда интересовала музыка, тянуло к фольклору. Стал интересоваться, на чем играли наши предки. Оказалось, что инструментов было огромное множество. В 2014 году создал свой первый инструмент – виола да гамба. Он давался сложно, многое познавалось в работе, приходилось на ходу изучать. Но сейчас он звучит. На виоле да гамба можно играть как смычком, так и без него. Работа над музыкальным инструментом длительная, кропотливая, ведется топором, рубанком, стамеской», - рассказывает Андрей Николаевич.

В его коллекции древнерусских музыкальных инструментов монохорд, тальхарпа, гудок, лютня, гусли и др.

Андрей не только мастерит уникальные неповторимые инструменты, но также пишет музыку и играет на них.

Сегодня, 10 ноября, у сотрудников полиции профессиональный праздник, благодарим за службу, удивляемся разносторонним интересам и желаем успехов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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