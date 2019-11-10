В Красноярском крае погибший в аварии водитель получил за год 10 штрафов

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-10T14:35:33+03:00

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Напомним, в ночь с субботы на воскресенье на трассе в Новоселовском районе водитель микроавтобуса не заметил стоящий грузовик и на полном ходу в него врезался. Погибли двое, сам водитель и сидящий рядом пассажир, мужчина 38 лет. Подробности аварии и видео с места происшествия здесь.

Как обычно бывает в таких случаях, началась проверка законности пассажирских перевозок, соблюдения правил безопасности.

Выяснилось, что за рулем был опытный водитель со стажем чуть более 20 лет, он занимался пассажирскими перевозками на собственном микроавтобусе. Все документы, необходимые для перевозки людей у него были оформлены, был и тахограф. Однако несмотря на большой опыт вождения, за последний год он привлекался к административной ответственности 10 раз!

В числе нарушений - нарушение скоростного режима, отсутствие страхового полиса, техническая неисправность и перевозка пассажиров с нарушениями. Надо отметить, что не все эти нарушения связаны с пассажирскими перевозками, у мужчины есть другой автомобиль для личного пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU