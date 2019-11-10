В Красноярском крае выбирают лучшую клинику для лечения кожных заболеваний

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-10T12:54:24+03:00

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Кожа выполняет множество жизненно важных функций. И, как другие органы, она уязвима перед различными внешними и внутренними «агрессорами». Кожные заболевания дают о себе знать на ранних стадиях. Появляются различные пятна, бугорки, пузырьки, эрозия, трещины. Своевременная диагностика дает возможность больному вовремя приступить к лечению. Для этого необходимо посетить медицинское учреждение соответствующего профиля. Но какую клинику выбрать?

Предлагаем в рамках проекта «Клиника года - 2019» поближе познакомиться участниками номинации «Лучшая клиника для лечения кожных заболеваний». В ней принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по лечению заболеваний кожи, косметологии и эстетической медицины в Красноярском крае.

Оздоровительный центр «Клеопатра» (г. Минусинск, поселок Опытное поле, ул. Набережная, 54) работает более 15 лет. Здесь пациенты смогут пройти десятидневный курс очищения, оздоровления и омоложения организма на фоне разгрузочно-диетической терапии или лечебного голодания. Метод очищения на фоне лечебного голодания и оздоровительно-восстановительных процедур избавляют организм от шлаков, токсинов, паразитов, что приводит к снижению риска онкологических заболеваний, аллергических проявлений, болей в позвоночнике и суставах, улучшают состояние при эндокринных заболеваниях, снимают депрессию.

С первого дня голодания назначаются водные процедуры, общий массаж, дыхательную гимнастику, клизмы для очищения кишечника. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, солевые обертывания. Все эти процедуры способствуют очищению организма от шлаков, кетоновых тел и улучшают общее состояние пациентов. Дважды за курс проводится беззондальный пассивный тюбаж печени, с первого дня - фитотерапия (антипаразитарные, желчегонные травы). Перед тюбажом проводится УЗИ органов брюшной полости, ежедневный осмотр врача-гастроэнтеролога, обученного методу РДТ, лекции по РДТ, паразитарным инвазиям, здоровому образу жизни, правильному питанию и выходу из голода.

А летом здесь можно позагорать на оборудованном пляже, покататься на катамаране, расслабиться в гамаках на берегу протоки Енисея.

Напоминаем, что голосование продлится до 17 ноября включительно на странице конкурса «Клиника года -2019» в соответствующей номинации. Кто станет победителем, узнаем 25 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU