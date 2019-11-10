Названы даты Красноярской ярмарки книжной культуры 2020 года

СЕГОДНЯ 06:22 2019-11-10T06:22:52+03:00

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XIII Красноярская ярмарка книжной культуры завершена. Она прошла с 31 октября по 4 ноября.

Более 45 тысяч человек посетило 304 события КРЯКК. Гостями города стали 283 участника культурной программы, в том числе 45 иностранных гостей из 13 стран мира.

В этом году в выставке-продаже книг приняли участие 270 издательств с учетом стенда Альянса независимых издателей, где были презентованы небольшие издательства. В МВДЦ «Сибирь» прибыло около 50 тонн книг и более 130 тысяч экземпляров было раскуплено за пять дней ярмарки. Более 38 000 экземпляров книг на сумму 15 миллионов рублей будут приобретены у издательств-участников выставки для комплектования фондов библиотек Красноярского края в рамках ежегодного гранта учредителя Фонда Михаила Прохорова.

Темой этого года стали «Локальные истории», которые продолжатся на первом в Красноярске историческом фестивале в апреле 2020 года.

И уже названы даты следующей, XIV Красноярской ярмарки книжной культуры. Она пройдет с 3 по 7 ноября 2020 года. В основном, это будут рабочие дни, выходной только один, 4 ноября. И второй выходной, 7 ноября, выпадает на последний день работы ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU