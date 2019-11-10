2019-11-10T04:51:06+03:00
Звезды

В Красноярске начались продажи билетов на спектакль "Хроники Нарнии. Конь и его мальчик"

Сказочная сага в ТЮЗе продолжается
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото из спектакля «Хроники Нарнии. Племянник чародея», сайт Красноярского ТЮЗа.Фото из спектакля «Хроники Нарнии. Племянник чародея», сайт Красноярского ТЮЗа.
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В третьей книге сказочной саги «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса границы этого мира расширятся, открывая нам не только Нарнию, но и соседние страны – Орландию и Тархистан.

Главный герой этой истории – мальчик Шаста. В реальной жизни он оторван от своей семьи и даже лишён собственного имени. В момент отчаяния подросток оказывается в параллельном сказочном мире.

Он встречает говорящего коня и вместе с ним совершает побег в северные земли.

Шасту и его спутников ждёт трудный, опасный путь в Нарнию и встреча с мудрым львом Асланом. В вымышленном мире мальчику суждено спасти свою страну и обрести семью.

«Мы всё время удивляем. И эта история будет удивительной. Мы попытаемся сделать драматический спектакль для детей с серьёзной интригой, с очень интересной темой», - говорит художественный руководитель театра и режиссер этой постановки Роман Феодори.

Аван-премьеры спектакля в ноябре и декабре:

13 и 14 ноября в 12:00 и 19:00;

6 декабря 19:00;

7 и 8 декабря в 12:00 и 18:00

Длительность: 2 часа

Ограничение по возрасту: 10+

Билеты от 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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