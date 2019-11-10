В Красноярске начались продажи билетов на спектакль "Хроники Нарнии. Конь и его мальчик"
В третьей книге сказочной саги «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса границы этого мира расширятся, открывая нам не только Нарнию, но и соседние страны – Орландию и Тархистан.
Главный герой этой истории – мальчик Шаста. В реальной жизни он оторван от своей семьи и даже лишён собственного имени. В момент отчаяния подросток оказывается в параллельном сказочном мире.
Он встречает говорящего коня и вместе с ним совершает побег в северные земли.
Шасту и его спутников ждёт трудный, опасный путь в Нарнию и встреча с мудрым львом Асланом. В вымышленном мире мальчику суждено спасти свою страну и обрести семью.
«Мы всё время удивляем. И эта история будет удивительной. Мы попытаемся сделать драматический спектакль для детей с серьёзной интригой, с очень интересной темой», - говорит художественный руководитель театра и режиссер этой постановки Роман Феодори.
Аван-премьеры спектакля в ноябре и декабре:
13 и 14 ноября в 12:00 и 19:00;
6 декабря 19:00;
7 и 8 декабря в 12:00 и 18:00
Длительность: 2 часа
Ограничение по возрасту: 10+
Билеты от 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU