2019-11-09T15:31:46+03:00
Происшествия

Может ли повториться трагедия Нарьян-Мара в Красноярском крае: воспитатели оставили детей без надзора

Отец одного из детей не нашел в группе никого из взрослых
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Может ли повториться трагедия Нарьян-Мара в Красноярском крае: воспитатели оставили детей без надзораМожет ли повториться трагедия Нарьян-Мара в Красноярском крае: воспитатели оставили детей без надзораФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Железногорска Елена Жидкова поделилась своей тревогой в группе «ЧПЖ | ЧП Железногорск». Молодая мама рассказала, что произошло накануне в одном из детских садов города.

«Папа пришёл в детский сад, во время сончаса, забрать сына (д/с № 64 «Алые паруса»). И... в группе не оказалось ни одного взрослого! 20 детей спали одни в группе! В течение 15 минут никто так и не объявился. Они, оказывается, сидели в соседней группе и мило беседовали со своими коллегами. Дети были предоставлены сами себе» - написала женщина в своем посте.

По словам мамы, она потребовала объяснения сначала у воспитателей, потом у заведующей детского сада, но так и не получила их, а весь персонал, цитируем «как будто вымер». Поэтому Елена намерена дойти даже до прокуратуры.

Напомним, что 31 октября в городе Нарьян-Маре при похожих обстоятельствах произошла трагедия: мужчина зашел в детский сад, в группу, где спали шестилетние дети и ножом зарезал одного из них. При этом никто из персонала его даже не остановил. Это преступление потрясло всю страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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